الصحة: الأشخاص المصابين بكورونا غير معديين للآخرين في هذه الحالة

شدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أننا مقبلين على فترة الأعياد، "لو عليا.. أفرض الكمامة تبقى أساسية لكل مواطن، الكمامة هي اللي تخلي حاجتين، لو أنت مريض ومش واخد بالك ومهمل، تمنعك من عدوى الآخرين، ولو أنت سليم تحميك من عدوى الآخرين"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على شاشة "الحدث اليوم".

وأوضح "حسني"، أن هناك نتائج مبشرة وجيدة بالنسبة للقاحات والأدوية الخاصة بكورونا في مصر، ولكن لن يتم الإعلان عنها، إلا عندما تُنشر الأبحاث عالميا، "كنا دائما نبشر الشعب المصري، وننسى أننا عندنا واجب أساسي، وهو رفع اسم مصر في الأبحاث العالمية"، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن المسحة الخاصة بفيروس كورونا، أصبحت مهمة للغاية في التشخيص، ومعرفة هل الشخص مصاب بالفيروس أم لا، بينما قيمتها في المتابعة ومعرفة شفاء المريض من عدمه تراجعت تماما.

وتابع: "ده مش كلامي، دي كلام كل المنظمات العالمية، وكل الابحاث أثبتت أن مهمتها في تأكيد الاصابة وليس لها اهمية في التأكد من الشفاء من الإصابة، بنقول إذا مر 11 يوم من بداية الاعراض وآخر 3 أيام كان المريض سليم تماما، وتحسنت كرات الدم البيضاء، ورجعت لمستواها الطبيعي، وظهرت مظاهر الشفاء، حتى لو الحالة ما زالت إيجابية، فهو غير معدي، غير معدي، غير معدي، نسبة كرات الدم البيضاء الطبيعية 4 آلاف".