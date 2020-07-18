وزيرة الصحة: إحنا في مرحلة انخفاض إصابات كورونا.. منعرفش بكرة شكله إيه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فتح 320 مستشفى في آخر شهر رمضان المنقضي استطاعوا استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في هذه الفترة، وتم توفير مليوني جرعة للعلاج المنزلي، و8 ملايين جرعة للمخالطين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضافت "زايد"، أن المواطنين بعد المرحلة الصعبة التي مروا بها عقب انقضاء شهر رمضان، أصبحوا أكثر وعيًا وأكثر حرصًا، وكل الإجراءات في المصالح الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك وسائل النقل سواء العامة أو الخاصة أصبح ممنوع دخلوها دون ارتداء الكمامة، سواء كان مقدم الخدمة أو مستقبل الخدمة.

وتابعت: "إحنا في انخفاض في الأعداد بس مش عارفين بكرة شكله إيه، أصعب فترة عدت على العالم هي الموجة الأولى، مكنش فيه نوع من الاستعدادات في كل البلاد، دلوقتي فيه استعدادات وخبرات، "هل فيه موجه ثانية، لا منعرفش، ومش حابة أتكلم فيه".