وزير الصحة الأسبق: انخفاض نسب الإقبال على رعايات المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن موجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأت في الانحسار، حيث شهدت المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي انخفاض نسبة الإشغال في الرعايات المركزة بمعدل 40%.

وقال حاتم في تصريحات صحفية له اليوم، إن مستشفيات العزل التابعة للجامعات انخفض أعداد المرضى فيها، بنسبة 50%، ولا يوجد قائمة انتظار، وهذا فيما يتعلق بالحالات المتوسطة وشديدة الخطورة.

وأوضح أن أغلب الحالات الموجود في المستشفيات الجامعية الآن من الدرجة المتوسطة، لافتا إلى ضرورة التزام المواطنين والأطقم الطبية بكافة الإجراءات الاحترازية، تحسبا لموجة ثانية من الفيروس المستجد، مشيراً إلى أن العلماء والباحثين في مصر والعالم يواصلون الليل بالنهار للوصول للقاح آمن وفعال لعلاج فيروس كورونا، وأقربهم للظهور لقاح جامعة أكسفورد.