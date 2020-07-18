لاشين إبراهيم: أتوقع إقبالا كثيفا من الناخبين على انتخابات "الشيوخ"

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يتوقع نزول الكثير من المصوتين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ: "المصريون عندهم وعي عالي أوي بقيمه بلادهم وترسيخ الدميقراطية فيها وإظهار بلدنا قدام العالم كله بمظهر يحافظ على الديمقراطية، والإقبال هيكون كثيف".

وأضاف "إبراهيم "، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أن إعلان نتيجة الانتخابات هي اختصاص أصيل للهيئة، حيث تعلن اللجان العامة حصرا عدديا وليس النتيجة، وترسله للهيئة الوطنية للانتخابات بما قدم إليها من تظلمات، وتفحصهم الهيئة مدة 5 أيام، موضحا أن من يريد الطعن على عضويته عليه الطعن أمام محكمة النقد المصرية، وينتهي دور الهيئة في تلك اللحظة ويصبح قرار محكمة النقد ملزما فيما بعد: "إحنا ملزمين قدام كافة المترشحين وكل جهة بتنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء".

وأكد أن الناخبين يجب عليهم الاطمئنان بوصول صوتهم الذي وضعوه في الصندوق، وهناك متابعة مستمرة على مدار اليوم من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ومنظمات المجتمع المدني، كما يوجد وكلاء للمترشحين داخل اللجان وحتى في أوقات الفرز، مشيرا إلى أن دور الإعلام رئيسي في إعلام وحث المواطنين على النزول والانتخاب، وذلك لإثراء الحياة الديمقراطية في مصر وترسيخ لها.