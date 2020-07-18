شقيق الشاب العائد من الموت في الشرقية يروي كواليس الواقعة

قال السيد محمد، شقيق الشاب الذي عثر عليه بعد 7 أشهر من وفاته، إنه عقب اختفاء شقيقه، لعدة أيام، وبعد البحث عنه توصل إلى أنه توفي وجثمانه في المستشفى، وتابع: "شقيقتي الكبرى شافته في المشرحة وتعرفت عليه، وأنا شفته 99% و9 من عشرة هو أخويا.. وزوج شقيقتي شاهد أيضاً وتعرف عليه وقمنا بإنهاء إجراءات الدفن".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه والأسرة يعيشون حالة صدمة وذهول شديدين الآن بعدما ظهر شقيقه حياً يرزق، مشدداً على أن شقيقه في حالة نفسية سيئة وفي حالة للعلاج.

وأكد أن العائلة في ورطة الآن ولا نعلم ماذا نفعل ونناشد المسؤولين حل الأمر، وتابع: "نرجو تقديم المساعدة الطبية لشقيقي".