مين اللي أدفن؟.. 4 تساؤلات في واقعة عودة مدرس من الموت

7 أشهر مرت، وأسرته تعتقد أنه رحل عن الدنيا، بعدما تسلمته من أحد المستشفيات، بعد تغيبه عن المنزل لفترة، حتى جاءت المفاجأة لأسرته، بظهوره مرة آخرى، في لحظة وقع إثرها كالصاعقة على عائلة المدرس "محمد. ج"، ابن قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق، بعد تغيبه أشهر عدة دفن العائلة لجثمان شخص آخر، واعتقادها أن الجثة تخصهم، حيث كانت في حالة تحلل وعدم ملامح الوجه.

ذلك الحادث، أثار تساؤلات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفسير دفن جثمان شخص كيفية دون التأكد من هويته الحقيقية، وكيفية دفن جثة بعد اكتمال تحللها، وإجراءات التسلم الصحيحة للجثث، التى يبحث عنها أصحابها، وهو ما يجيب عليه أساتذة في الطب الشرعي والقانون الجنائي.

ما إجراءات الطب الشرعي للتعرف على الجثث المتحللة؟

طرق عديدة يمكن من خلالها التعرف على جثة الشخص المفقود أوضحتها الدكتورة سمر عبدالعظيم، أستاذ الطب الشرعي، تبدأ بمحاولة الأهل التعرف على الشخص من خلال ملامح وجه، وإذ كانت مشوه يمكن اللجوء إلى مقارنة الأسنان، وذلك بالحصول على تقارير الأسنان من الشخص المفقود من الطبيب المعالج له ومقارنتها بالجثة الموجودة في المستشفى، ويتم البحث عن العلامات المميزة في الأسنان.

وأضافت عبدالعظيم لـ"الوطن"، إذ فشلت المحاولات السابقة يتم اللجوء إلى تحليل "DNA"، ويتم ذلك من خلال تحليل عينة حيوية من جسد الشخص المشتبه في جثته وتكون في شكل عرق أو شعر أو حيوانات منوية، مضيفة أنه بعد تحليلها يتم البحث عن عينة أخرى في منزل الشخص المفقود سواء عرق في ملابس استخدمها أو شعر على سريره أو غيرها من الأشياء التي تنتج نتيجة "DNA".

وهذا الخطأ من الصعب أن يحدث، لأنه لا يتم تسليم الجثة إذ كان هناك تأكد كامل من أنه الشخص الذي يتم البحث عنه، فيجب التأكد بنسبة مائة في المائة حتى لا تتعرض المستشفى للمسائلة.

كيف تسلم الجثة إلى الأسرة؟

الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، أكد أن تسليم الجثة يكون بتصريح من النيابة، وذلك بعد التأكد من تقرير المستشفى من عدم وجود أي شبه جنائية مع الجثة، مشيرا إلى أنه لأبد أن يشمل التقرير أيضا أنه الشخص المذكور الذي سيسلم لأهله.

هل هناك عقوبة على تسليم الجثة عن طريقة الخطأ؟

أضاف الدكتور نبيل سالم لـ"الوطن"، أنه لا توجد عقوبة قانونية على ذلك الخطأ، موضحا أنه خطأ إداري يعقاب عليه وفقا للقوانين الإدارية، مشيرا إلى أن الموظف المسؤول لن يعاقب قانونيا لأنه لم يتسبب في إصابة أو وفاة ذلك الشخص.

الشخص مريض نفسي.. هل توجه للأسرة عقوبة الإهمال تجاهه؟

أكد أستاذ القانون أن تحديد عقوبة الإهمال يكون بالبحث والتحريات، وهل كانت الأسرة تهتم به فعلا أم لا، وهل تسبب ذلك في أضرار له أم لا، فإذا كان قاصر يعاقبوا بقانون الطفل، وبالبالغ بناء على درجة الإهمال وتفاصيل الحادث.