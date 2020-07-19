"مصر محلوة" أغنية وطنية بشكل جديد للمطرب عبدالله عاشور

يستعد المطرب عبدالله عاشور لطرح أغنية وطنية بشكل مختلف ومميز وهي أغنية "مصر محلوة" التي تختلف في كل تفاصيلها سواء من ناحية الشكل أو الكلمات واللحن والتوزيع.

وأعلن المطرب عبدالله عاشور خلال بيان صحفي عن طرح أغنيته الجديدة "مصر محلوة" وهي أغنية وطنية من طراز خاص، وذلك في إطار التعاون المشترك بينه وبين الفنان محمد نوارة، والذي استمر على مدى ثلاث سنوات وأثمر عن العديد من الأغنيات الناجحة والمتنوعة، منها"هانت" و"الرزق" و"عشان ترتاح" واللاتي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجماهير خلال الفترة الماضية.

وأكد عاشور أن اختياره لتقديم أغنية وطنية نابع من فخره بما تقوم به الدولة من تطوير، مؤكدا أنه يرى العالم كله جمالها بالإضافة إلى ما يمر به العالم الآن بسبب فيروس كورونا وما بثه من المخاوف والقلق عند البعض فوجد أنه توقيت جيد لنشر بعض من البهجة والأمل على وجوه المصريين.

الأغنية من توزيع محمد نوارة وكلمات الشاعر أحمد جودة زكريا وإخراج أحمد ضياء الصدر