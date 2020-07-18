"خليها ع الله".. أغنية جديدة تجمع بين محمد سرور والمخرجة بتول عرفة

بعد النجاح الذي حققه فيديو كليب bon voyage للفنانة كارول سماحه، تتعاون المخرجة بتول عرفة، مع المطرب محمد سرور، من خلال كليب أغنية "خليها ع الله".

وأعربت المخرجة بتول عرفة، في تصريحات صحفية، عن سعادتها بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستديوز، "يا رب دايماً ننجح مع بعض و سعيدة بالتعاون مع محمد سرور شخص موهوب و مجتهد و طيب جداً يا رب توفيقك".

الأغنية تحمل اسم خليها على الله، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

وتعد أغنية "خليها على الله"، التعاون الثاني بين المخرجة بتول عرفة وشركة لايف ستايلز ستديوز، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو كليب bon voyage للنجمة كارول سماحة، والذي اقترب من 5 ملايين من نسب المشاهدة على موقع تويتر.