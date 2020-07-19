توفر فرص عمل.. تفاصيل مبادرة حياة كريمة بلا أمية من وزارة التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" والتي تستهدف تعليم الكبار في القري الأكثر فقرُا في مصر، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والتي من المقرر لها أن تبدأ من الغد الاثنين.

تستعرض "الوطن" تفاصيل مبادرة حياة كريمة بلا أمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والتي سيتم تنفيذ المرحلة الأولي في 143 قرية ضمن 11 محافظة.

البحيرة محطة البداية

تبدأ المبادرة في محافظة البحيرة، في 25 قرية، تلتزم في هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات (الأميين) لكافة فروع الهيئة بالمحافظات.

تشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم، وتلتزم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وتوفير المدرسين من مكلفات الخدمة العامة، ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة للعمل في المشروع.

شروط الالتحاق بمبادر حياة كريمة بلا أمية.

تهتم المبادرة بالفئات العمرية من 16 إلى 35 عاما فأكثر، تشمل (الاسم، الجنس، السن، الحالة التعليمية) وفقا للنموذج المعد لذلك.

على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم.

تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر.

لا يتم دخول الامتحان لأي دارس إلا ببطاقة الرقم القومي.

تساهم الوزارة في توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية.