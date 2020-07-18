الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة مصابة بداء الفيل بالتنسيق مع التضامن

استجاب مسئولو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة المواطنة "س. ع. أ"، المقيمة بحي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة تفيد بأنها تعاني من مرض الفيل الذي أدى إلى تضخم ساقيها بشكل كبير وفي حاجة للمساعدة العاجلة.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية العاجلة، والتي ترد ضمن الاستغاثات والشكاوى عبر مختلف وسائل الاتصال، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبفحص استغاثتها، تبين أنه أجريت لهذه السيدة، التي تبلغ من العمر 61 عاما، أكثر من 5 عمليات جراحية، وأنها تحتاج إلى بتر القدم وفق ما أفاد به الطبيب المعالج، لكنها أوضحت أنها لا ترغب في هذا الإجراء، كما تبيّن أنها تعاني من تاريخ مرضي (داء السكري، والضغط)، وأنه تم اتخاذ قرار بعلاجها على نفقة الدولة، ويتم صرفه من معهد ناصر كل شهرين.

كما أوضحت المريضة لمسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية، أنها ليست بحاجة إلى أي خدمة طبية حاليا، لكنها تحتاج فقط إلى مساعدة مالية تعينها على نفقات المعيشة والحياة، لأن زوجها "كفيف".

ومن خلال عرض موضوع الشكوى على المسؤولين بوزارة التضامن ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وبناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو دعم كل الحالات الإنسانية، ومن خلال بحث حالة الأسرة تبين أن الزوج يتقاضى معاشا تأمينيا بمبلغ 2700 جنيه، وبذلك لا ينطبق عليها معاش "تكافل وكرامة"، لكنه تم اعتماد مبلغ 300 جنيه شهريا، لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعي، كما تم اعتماد مبلغ 300 جنيه، بالإضافة إلى مواد غذائية من إدارة عين شمس الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد مساعدة عاجلة بمبلغ 700 جنيه من إدارة الزاوية الاجتماعية، وذلك بمعرفة جمعية "الرميساء".

وفي الوقت نفسه، تم إدراج اسم المواطنة ضمن المستفيدين من جمعية أسرة "الخير" بالزاوية بمساعدتها بمبلغ 250 جنيها شهريا، كما تم التنسيق مع الأسرة من خلال المسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بشأن صرف تلك المساعدات.