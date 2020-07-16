"التضامن" توجه بتقديم الدعم للطفلة مكة المعتدى عليها من أبيها

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حاله الطفلة مكة صاحبة الأربعة أشهر من عمرها والذى تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعى عن قيام أبيها بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وسحجات وكسور.

توجه الفريق لمكان إقامة الطفله مكة وأجرى دراسة حالة لها ولأسرتها وتبين أن الأب يدعى "م م م" ويبلغ من العمر 29 عاما ويعمل نجار مسلح ويقوم بتعاطى المواد المخدرة وتزوج مرتين وأنجب طفلتين بنات ثم تزوج الأخرى وأنجب طفلة أخرى دفعه ذلك للتعدى عليها ومحاولة التخلص منها، والأم تدعى "أ م ع" وتبلغ من العمر 25 عاما قام زوجها بالتعدى عليها حتى لا تتمكن إرضاع طفلتها وقامت بتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 12872 لسنة 2020م، والطفلة مكة تبلغ من العمر أربعة أشهر وهى الابنة الثالثة لأبيها والذى قام بالتعدى عليها للتخلص منها لعدم رغبته فى إنجاب الإناث.

نسق الفريق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لإستقبال الطفلة بأحد المستشفيات وتم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبى شامل لها وبيان ما بها من إصابات وتبين من خلال الفحص المبدئى أنها تعانى من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها وجارٍ استكمال الفحص.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لإتخاذ الإجراءات التالية بمتابعة حاله الطفلة وتقديم الدعم النفسى لها ومتابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج وصرف مساعدة شهرية لمدة عام من مؤسسة التكافل الاجتماعى ومتابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن.

ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.