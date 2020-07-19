والد طفل الشرقية بعد سقوطه في البالوعة بسبب طائرة ورقية: حالته سيئة

وجَّه عبدالله حسن، والد الطفل الذي سقط في بلاعة صرف صحى بالشرقية، الشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على اهتمامه بحالة نجله الذي أنقذته العناية الإلهية من موت محقق بعد سقوطه في البلاعة أثناء لهوه بطائرة ورقية.

وأضاف "حسن"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه البلاعة رفع الغطاء عنها منذ يومين، بسبب رصف الشارع، وتابع: "الشارع بيرصفوه من 9 أشهر وبعد الحادث بيومين الشارع اتظبط تماماً".

وأكد "حسن"، أن نجله حالته الصحية سيئة جداً، وتابع: "يدخل الحمام بشكل غير عادى، ومعدته تنتفخ بشكل غير طبيعى ودائما يقوم من النوم مفزوع"، مشيراً إلى أن عملية إنقاذه أخذت وقتاً خاصة وأنه فور إخراجه سقط مرة أخرى، مضيفاً:"أول ما كان يطلع سقط وصاحبه نزل جابه..والبلاعة عمقها 6 متر ولكن بها مياه وهو الذى خفف من حدة الصدمة".