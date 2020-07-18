كان يلهو بطائرة ورقية.. حقيقة فيديو سقوط طفل في "بالوعة صرف"

علقت وزارة الداخلية، على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن مقطع فيديو لسقوط طفل فى العاشرة من عمره، فى بالوعة صرف صحى بدون غطاء، قائلة: إنه حدث أثناء قيامه باللهو بطائرة ورقية.

وأضافت الوزارة في بيان لها: تبين للأجهزة الأمنية المعنية، عدم قيد أى بلاغ بتلك الواقعة فى قسم الشرطة المختص، وتم تحديد الطفل المذكور، الذى تمكن أهالى المنطقة من إنقاذه.

وباستدعاء والده وسؤاله، أفاد بأنه حال قيام نجله باللعب بطائرة من الورق، وأثناء رجوعه للخلف، سقط فى بالوعة الصرف الصحى، التى كانت بدون غطاء، إثر قيام أحد المقاولين القائمين بأعمال رصف الطريق، بترك البالوعة بدون غطاء، واتهم والد الطفل، المقاول المذكور بالإهمال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.