هالة زايد: "قوائم الانتظار" عالجت أكثر من 450 ألف مواطن بـ8 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن متوسط فترة الانتظار 400 يومًا في قائمة الانتظار، مثل القلب المفتوح وتغيير المفصل، عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة لإنهائها.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "اكسترا نيوز": "خلال 62 يومًا، نزلنا هذه الفترة إلى 17 يومًا، وعملنا منظومة مميكنة بين وزارة الصحة والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكان في مصادر تمويل معانا، البنك المركزي منحنا ملياري جنيه، والمجتمع المدني زي بيت الزكاة والصدقات والأورمان".

وتابعت: "عالجنا أكثر من 450 ألف مواطن حتى الآن، بأكثر من 8 مليارات جنيه".