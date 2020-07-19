السعيد: حرب الإخوان ضد صندوق النقد لمنع مساعدة مصر فشلت

قال الدكتور عبدالمنعم السعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن إشادة مدير صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر في خطة الإصلاح جاءت بعد نجاحها بكل المقاييس.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة له عبر "زووم"، ببرنامج "القاهرة الآن"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الصندوق أصدر أربعة تقارير حول أداء الاقتصاد المصري، وثمن الجهود الحكومية وإجراءاتها باتخاذ خطوات إصلاحية كبرى، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها مصر تجلت كقصة نجاح واضحة لالتزام مصر بالتعهدات التي قطعتها وقيامها بإجراءات إصلاحية قوية أولها تعويم الجنيه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالمعايير العالمية والشرق أوسطية، بخلاف نجاح الحكومة بتحقيق توازن بين معدلات النمو والطبقات الأكثر عوزا في المجتمع المصري.

وأكد أن اتهامات جماعة الإخوان الإرهابية لصندوق النقد الدولي ودعمه لخطط الحكومة المصرية الإصلاحية لايمكن وصفه إلا بالحرب، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 8 منظمات حقوقية حاولت تشكيل "لوبي" خلال الآونة الاخيرة لمطالبة صندوق النقد بوقف خططه الداعمة لمصر في أعقاب جائحة كورونا، ولكنها فشلت بسبب أن الصندوق شهد قبل دعمه الأخير تجربة نجاح مصرية في إدارة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 وعلى مدار 3 سنوات.

وتابع: "حلف الإخوان المدعوم من قنوات الجزيرة وغيرها عبر بعض الدول وما زال يتحرك ويحاول التأثير على مسيرة الإصلاح المصرية، وخطة الملاحقة القضائية للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق التي تعكف عليها جماعة الاخوان الإرهابية لا تنفصل عن الحرب التي تشنها لمحاولة تشويه مصر".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان لا تقرر خططها بشكل مفاجئ بل تأتي تحركاتها ضمن استراتيجية متكاملة لشن هجمات على مصر بأصعدة عدة، كاشفاً أن الإرهابية لا تعي أن الشعب المصري لايحب أن يعيش في حالة فوضى أو مزايدات ولا انقسام، مشيراً إلى أن حقوق المجتمع المصري التي اختارها هي أن يعيش في مجتمع آمن وسالم ويحقق نموا وازدهارا.