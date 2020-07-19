سناء شافع بعد تعرضه لوعكة صحية: ليست كورونا وإهمال شخصي دفعت ثمنه

قال الفنان سناء شافع إن تعرضه لوعكة صحية، مؤخراً ناتجة عن إهمال شخصي منه كلفه الكثير، موضحاً أنه أصيب منذ عامين بالتهاب رئوي حاد ولم يلقِ له بالاً وأخذ بعض الأدوية على أساس أنه دور إنفلونزا بسيط، وتابع:"إهمالى كلفني كتير لدرجة أنى مكنتش أقدر أتنقل من كرسى لكرسى".

وأضاف "شافع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه فور اتصاله بالدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وإخباره أن حالته الصحية متردية جداً، وتابع: "كلمته وقلت له إننى ذاهب إلى المستشفى ..أنا بموت.. وصراحة أنه ابن من صلبى لما فعل معى ما فعله"، مشيراً إلى أنه اكتشف أنه يعانى من ماء على الرئة.

ونصح الفنان سناء شافع، المواطنين عدم الإهمال فى صحتهم، مشدداً على أنه دفع ثمناً جسيماً بسبب تكاسله الذى أدى إلى تردى حالته الصحية، وتابع:"مش كورونا ده كسل رذل وأرجوا من العالم".

وأكدت أن وزارة الثقافة سوف تعمل على أوبريت" القاهرة في 1000 عام"، وهو سوف يشارك فيه، ولفت إلى أن جائحة كورونا عطلت العمل، وتابع: "وممكن تكون شيرين أوعمرو دياب فنانين الأوبريت".

وأوضحت أن مصر أم الدنيا بالفعل وفى حاجة لتوثيق ذلك فنيا، وأعربت عن سعادتها تجاه حب معجبيها والمسؤولين عنها له، مشيراً إلى أن البعض أخبرها أن معجبيها سيقومون بعمل مسيرة أمام المستشفى التى كان يتلقى بها العلاج عقب تعرضه لوعكة صحية، ولكنها رفضت ذلك.