"مبدع بدرجة أستاذ".. رسائل حب ودعم من أصدقاء وتلاميذ سناء شافع

رسائل حب وتقدير للفنان الكبير سناء شافع، الذي يرقد حاليًا بأحد المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية، بسبب بعض المشكلات في الرئة، حرص بعض العاملين بالحقل الفني، على توجيهها للفنان الكبير، معربين عن أمنياتهم لهم بالشفاء العاجل.

سناء شافع، ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي، عشق الفن منذ طفولته، جاء إلى القاهرة بصحبة والده من محافظة أسيوط، ليعيش بالقاهرة، وفي شارع عماد الدين التحق "شافع" بإحدى فرق الهواة، وتسلل عشق الفن إلى قلبه، ليقرر الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حتى أصبح مدرسًا بالمعهد، حتى أصبح عميدًا للمعهد، وعلى نحو 50 عامًا بدأها من ستينات القرن الماضي، شارك "شافع" في العديد من الأفلام والأعمال الدرامية.

السيناريست حاتم حافظ، قال لـ"الوطن"، إن هناك أعمدة لمعهد الفنون المسرحية في كل قسم، وفي قسم التمثيل والإخراج، وقت التحاقي به قبل عشرين عام، كان هناك خمسة أعمدة كبار، الراحلان كرم مطاوع وسعد أردش والأساتذة سميرة محسن وجلال الشرقاوي وبالطبع سناء شافع.

وأضاف "حافظ"، القيمة هنا لا تقاس بالسن ولكن بحجم التجربة والخبرة والإبداع، فكل منهم مبدعًا كبيرًا قبل أن يكون أستاذًا كبيرًا، والرهبة التي يشعر بها الطلاب جيلًا بعد جيل أمام هذه الأستاذية سببها هذا التاريخ من الإبداع.

واستطرد: "الأستاذ سناء شافع، فنان قدير ممثل ومخرج وصاحب رؤية فنية والتزام فكري ألزم نفسه به طوال نصف قرن، ورغم ذلك فقد قبل لعب دور صامت في مسلسل الشارع اللي ورانا، بل تحمس له بشدة حين عرض عليه، وأعتقد أن هناك ندرة في الممثلين الذين يستوعبون مثل هذه الأدوار، وأعتقد أن مشاهده في المسلسل ستظل قادرة على الإبهار سنوات طويلة".

واختتم حاتم حافظ، كلماته قائلًا: "أتمنى أن يتعافى من وعكته قريبًا ليستأنف إبداعه وأستاذيته".

ومن الأعمال التي قدمها السيناريست حاتم حافظ، مسلسلات "الشارع اللي ورانا، الجبل، سيدنا السيد، استيفا".

وحرص الفنان مفيد عاشور، على الدعاء للفنان سناء شافع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وكتب مفيد عاشور، قائلًا: أستاذي وصديقي الرائع دكتور سناء شافع، سلامتك ألف سلامة، شفاك الله وعافاك، اللهم أنت الشافي فاشفه شفاء لا يغادر سقما أبدًا، اللهم أمين يارب العالمين.

وكتب الفنان شريف خير الله، عبر حسابه بـ"فيس بوك"، قائلًا: الأستاذ المبدع سناء شافع، ربنا معاك ويشفيك.

وعبر حسابه الشخصي، قال المخرج مازن الغرباوي، "دكتور سناء شافع بخير، وبيرد علي التليفون وصوته النهاردة أفضل وإن شاء الله يخرج بالسلامة خلال أيام، دعواتكم بتمام الشفاء".