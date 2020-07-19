شاهد في واقعة "العائد من الموت": أول ما شوفته قالي سيبني في حالي

سرد محمد عزت، الشاهد في واقعة المدرس العائد من الموت، تفاصيل الواقعة، فذكر أنه توجه للمقابر ووجد المدرس محمد الجمال نائمًا على الأرض، رغم أنه كان من المعروف أنه توفي ودفن منتصف مارس الماضي، فخاف من الاقتراب منه، "أول ما شوفته قالي ابعد.. سيبني في حالي"، وبتلك الكلمات تأكد أنه الجمال.

وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن أشقاء محمد الجمال العائد من الموت لم يصدقوا أنه ما زال على قيد الحياة، فكان لا أحد يعرف مكانه طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الجمال كان يريد رؤية أبنائه، ولم يتسن له رؤيتهم لأنهم في صحبة والدتهم في مكان بعيد، مؤكدا أن شقيقه احتضنه وهو غير مصدق.

وأوضح الشاهد، أن الجثة التي كانت في ثلاجة الموتى بالمستشفى لها نفس ملامح محمد الجمال، والجثة كان لها 15 يومًا والملامح كانت اختلفت وربما حدث لبس في التعرف عليها، كما أن جنازة محمد الجمال كانت آخر جنازة يتم الصلاة عليها في المسجد قبل قرار الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتابع: "كان تم أخذ عينة من شقيقه سيد وقت استلام الجثة ولم يستلمها منذ ذلك التاريخ".