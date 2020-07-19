شقيق العائد من الموت: شعرت بالخوف أول ما شوفته

قال سيد الجمال، شقيق محمد الجمال، العائد من الموت، إن ما حدث خيال علمي، فكان مصدوما عند سماع خبر عودة شقيقه والمفترض أنه دفنه قبل 4 أشهر، متسائلًا: "أومال أنا دفنت مين؟"، موضحًا أنه قد سبق وتعرف على الجثة الخاصة بشقيقه ودفنها منتصف مارس الماضي وتم استخراج شهادة وفاة له.

وأضاف "الجمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه عندما شاهد شقيقه بعد عودته للحياة شعر بالخوف، خاصة وأنه قام بدفن شخص آخر غير شقيقه، كاشفا أنه استخرج شهادة وفاة وأقام مراسم العزاء، وقامت النيابة حينها بأخذ عينة دم حتى تطابقها مع الجثة لكن النتيجة لم تظهر حتى الآن.

وأوضح شقيق محمد الجمال، أن شقيقه كان دائم التغيب عن المنزل نظرا لإصابته بمرض الفصام منذ 7 أعوام، متمنيا علاج شقيقه محمد بعد "عودته إلى الحياة" مرة أخرى، مؤكدا أنه "ذهب إلى الشرطة من أجل الإبلاغ عن ظهور شقيقي مرة أخرى".