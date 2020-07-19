وفاة طالب بالثانوية العامة غرقا في ترعة بالدقهلية

نعت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، الطالب مصطفى م. أ.، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة ميت العامل الثانوية بإدارة أجا التعليمية الذي توفي إثر حادث أليم.

وشيع أهالي قرية "ميت العامل"، الطالب في جنازة مهيبة مساء أمس، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وزملائه.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بوقوع حادث تصادم وسقوط سيارة في ترعة أمام قرية" الدير".

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط سيارة في ترعة" الدير" وبها الطالب مصطفي م. أ.، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.