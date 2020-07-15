بسمة وهبة عن حادث "شاطيء النخيل": "جرس إنذار لكل الشباب"

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على حادث الغرق الذي راح ضحيته 12 شخصًا في شاطئ النخيل، قائلة: "هذا جرس إنذار لكل شباب متسرع، عليه أن يفكر جيدًا في عواقب الأمور قبل الإقدام على أي شيء".

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E": "هذا قدر الله، ولكن الأمهات تعودن على تسرع الأولاد وتصرفاتهم التي تأتي بدون تفكير، هؤلاء الضحايا لو كانوا فكروا ما كنا شاهدنا وجع هؤلاء الأباء والأمهات".

وتابعت: "رأيت الأمهات التي تموت من ألم الفراق، وروحهم المقتولة على أولادهم، فكرت في ولادنا المتسرعين والعند أول صفاتهم، ودائمًا بيشوفوا إن الأباء على خطأ، الآن أطلق جرس إنذار لكل الشباب المتسرع وقبل الإقدام على أي شيء يفكر في عواقب الأمور".