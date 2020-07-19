فيديو.. التضامن الاجتماعي: "حياة كريمة بلا أمية" تعالج فقر التعليم

قال خالد عبدالفتاح مدير مشروع حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" منذ البداية تتبنى مفهوم الفقر ومفهوم الفقر متعدد الأبعاد وهو مفهوم مكمل لفكرة الحرمان، والفقر ليس مقاسا فقط بالحرمان المالي والمادي ولكن الفقر المتعدد الأبعاد هو نوع من الفقر وليس للضرورة أن يكون الفقير فقير صحة أو تعليم أو نوعية الحياة وغيرها.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن أهداف المبادرة قائمة على تحسين مؤشرات تخفف من حدة الحرمان سواء تحسين مستوى الصحة ومؤشرات التعليم والمسكن لآخره، موضحا أن تدخلات وزارة التضامن تتم على محورين أولها محور السكن والمبادرة تعمل على توفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية داخل القرى الأكثر احتياجا وتتم من خلال تأهيل منازل وتركيب أسقف ووصلات خدمات عامة لآخره.

وشدد عبدالفتاح، على أن الشق الآخر من المبادرة يركز على شقي الصحة والتعليم، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها منظومة للدعم المادي التي تستهدف أسر وبرامج مثل برنامج فرصة الذي يستهدف التدريب والتوظيف لأسر المستفيدين من تكافل وكرامة وبرنامج وعي يعمل على التشكيل الثقافي والفكري وحماية السكان فكريا داخل هذه القرى ثم برنامج "حياة كريمة" الذي يقدم مساعدات من شأنها أن تطور من خصائص السكان وتوفر مسكن آمن وكريم.

وشرح أن فكرة العمل على مؤشرات التعليم تتضمن تدخلات تستهدف تطوير ورفع كفاءة حضانات وتوفير خدمات للطفولة المبكرة ثم تنفيذ مشروعات خاصة بصيانة ورفع كفاءة مدارس ثم قضية الأمية، "حياة كريمة بلا أمية" تكمل مبادرة سابقى لوزارة التضامن الاجتماعي كانت تحمل اسم "لاأمية مع تكافل"، وهي نفس أهداف المبادرة ولكنها تستهدف أسر تكافل وكرامة لتقليل معدلات الأمية بها.