التنمية المحلية: مجمع متكامل لتدوير المخلفات على 1200 فدان في العاشر

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على نجاح المشروعات التي يتم التعاون فيها مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، خاصة في ظل التعاون المشترك بمشروع تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) للحد من مشكلة التلوث وتنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى.

وأوضح شعراوي، أنّه فيما يخص ملف منظومة المخلفات الصلبة فسيتم إنشاء مجمع متكامل لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها والتخلص منها، خاصة الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة، لافتا إلى أنّ هذا المجمع تم تحديد موقعه في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان، وسيكون مخصصا لمحافظتي القاهرة والقليوبية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزراء التنمية المحلية والتعاون الدولي والبيئة، في الاجتماع الختامي الذي عُقد عبر الفيديو، مع بعثة البنك الدولي في مصر، للوقوف على نتائج ومخرجات ختام أعمال البعثة لإعداد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، والمقترح تمويله بقيمة 200 مليون دولار، تمهيدًا للانتقال لمرحلة المفاوضات، بحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والتخطيط والنقل، ومحافظ القليوبية، ونائب محافظ الجيزة، إلى جانب ممثلي البنك الدولي وفرق العمل المسؤولة عن المشروع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى لخفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها لوحدات صديقة للبيئة، بما يواكب جهود الدولة لاستخدام الطاقات الجديدة والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية التي تعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين فرق العمل من ممثلي الوزارات المعنية بالمشروع والبنك الدولي، للمتابعة المستمرة للمستجدات على أرض الواقع لتذليل والتغلب على أي عقبات أو تحديات لسرعة حلها على الفور.

م ن جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستثمارات التي تدعم مكافحة تغير المناخ وقضايا البيئة في مصر، إذ يمثل المشروع محورًا مهما في خطة الدولة لدعم ما يسمى بـ"التعافي الأخضر"، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء فيما يتعلق بتلوث الهواء أو المخلفات الصلبة، وذلك في إطار وجود علاقة مباشرة بين التلوث وصحة المواطنين، مشيرة إلى التعاون الوثيق بين وزارة التعاون الدولي والبيئة في هذا الصدد.

وأشارت المشاط إلى استعداد وزارة التعاون الدولي لبدء المفاوضات مع البنك الدولي بشأن هذا المشروع المهم، وتوفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، لما له من أهمية فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ المشروع يهدف لتحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية، خاصة في ظل التوجيهات السياسية بسرعة القضاء على الظاهرة.

ولفتت إلى الانتهاء من وثيقة المشاورات الأخيرة الخاصة بالمشروع، والعمل على إعداد كوادر من فريق وزارة البيئة لتجهيز الوحدة الخاصة بالتنسيق للمشروع.

وأشادت فؤاد، بدعم البنك الدولى خلال العامين الماضيين خاصة فى مجال الدراسات الخاصة بتلوث الهواء وآثاره البيئية بالقاهرة الكبرى، وأيضًا البيانات التى أعدتها منظومة الرصد البيئى بوزارة البيئة والتى أظهرت أن قطاع النقل والحرق المكشوف للمخلفات من الأسباب الرئيسية فى مشكلة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.

وشددت على أنّ العامل الأساسي لنجاح المشروع هو التنسيق والتعاون الفعال لتذليل الصعوبات بين الشركاء في المشروع من الوزارات والجهات المعنية، كما أثنت على دور وزارة التعاون الدولي في الدفع بالمشروع ووضعه حيز التنفيذ والانتهاء من الإجراءات الخاصة به.

وعلقت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، قائلة إنّ تلوث الهواء أحد أخطر المشكلات البيئية في القاهرة الكبرى، وحرصت مصر على إدراج قضية حماية البيئة ضمن خططها القومية خاصة استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنّ البنك الدولي والحكومة المصرية عقدا اجتماعا رفيع المستوى لبحث تفاصيل مشروع تلوث الهواء في القاهرة الكبرى والتغير المناخي، والذي يهدف لخفض معدلات تلوث الهواء، فيما يعد خطوة أساسية لتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

في ذات السياق، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنّه يتم حاليا العمل على النهوض بمنظومة القمامة بالمحافظة من خلال إنشاء وحدة جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات للاستفادة من الخبراء في تلك المجال، فضلا عن زيادة عدد المحطات الوسيطة بالمحافظة وزيادة عدد المعدات ورفع كفاءة الموجود بمجالس المدن والأحياء، إضافة لإنشاء مدفن جديد للمحافظة يستوعب أكبر قدر من المخلفات.

وفي الفترة من 7 إلى 16 يوليو، عقدت بعثة البنك الدولي عدة اجتماعات مع المسؤولين في مصر بهدف التحضير للتفاوض على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وخلال الاجتماعات تمت مناقشة أهداف المشروع ومكوناته.