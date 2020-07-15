12 إجراء لوقاية العاملين بمشروعات التنمية المحلية.. تعرف عليها

قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن المشروعات التى تنفذها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتى قنا وسوهاج، تم وضع معايير وإرشادات للعاملين بها، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الهلباوي لـ"الوطن"، أن المشروعات مستمرة فى العمل، وتم التشديد على التزام الإجراءات الوقائية فى مختلف أنحاء مواقع الإنشاءات، ومقار العمل، وتطبيق التعليمات والارشادات داخل مواقع العمل وهى كالتالي:

- تقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم

- الحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة

-منع تواجد الباعة الجائلين في مواقع العمل

- تعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع

- تقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.

- توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل

- التأكيد على ارتداء الكمامات والمتابعة المستمرة

- التخلص من الكمامات بالطريقة السليمة فى حاويات آمنة وإزالة أكياس الحاوية والتخلص منها يومياً

- التطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات

- وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات

- المتابعة المستمرة من جانب الإدارة المحلية بالمحافظتين بتطبيق والتزام المقاولين بإجراءات الاعتبارات البيئية والاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة والمهنية للعاملين بمواقع العمل.

-عدم تضرر العمال أو مستحقاتهم المالية من الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها.