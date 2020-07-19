تسريب نموذج التفاضل بعد دقائق من بدء الامتحان

تداولت بعض صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج أسئلة زعمت أنّه خاص بمادة التفاضل والتكامل التي يؤديها طلاب الشعبة الرياضية حاليا ولمدة ساعتين.

من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنّ فريق مكافحة الغش التابع لغرفة العمليات المركزية، يتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة النماذج المسربة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المتسببين في ذلك.

ويؤدي اليوم الأحد نحو 650 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة STEM الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) والرياضيات.