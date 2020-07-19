"التعليم" تعلن تصحيح أوراق امتحان طلبة الثانوية المشاغبين في لجان خاصة

أكّد رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنَّه من بداية الامتحانات وحتى هذه اللحظة لم يحدث تسريب لأي امتحان أو أي أجزاء من أي امتحان، شارحًا أنَّ الوقائع التي تمّ رصدّها كانت عبارة عن تداول لبعض أجزاء الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتمّ الوصول لهم فورًا ويخضعوا للمسائلة القانونية، ومنهم من يعاقب بالفصل من مدة تتراوح بين عام إلى عامين.

حجازي: نتيجة الثانوية العامة سيتمّ الإعلان عنها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنَّ تكافؤ الفرص مكفول والعدالة تمّ تحقيقها قدر المستطاع، مشددًا على أنَّ هناك لجان حدث بها بعض الشغب من قبل الطلبة، ولكن أوراق الإجابة الخاصة بهم سيتمّ تصحيحها في لجان خاصة.

"التعليم" تؤكّد عدم تسريب أي امتحانات للثانوية على مدار انعقادها: "مجرد أجزاء منها"

وتابع "حجازي"، أنَّ نتيجة الثانوية العامة سيتمّ الإعلان عنها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك "الناس في الكنترول هتآخد إجازة في العيد وبعد العيد سيتمّ العودة لممارسة العمل والتصحيح لمدة 4 أيام أو أكثر قليلًا ويتمّ الإعلان عن النتيجة"، مشددا على أنَّه لايجوز أن تضغط الوزارة على المصححين لأن التسرع في التصحيح والمراجعة لن يكون في صالح الطلاب.