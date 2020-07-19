روسيا تسجيل 6109 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسجيل 6109 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 771 ألفا و546 إصابة.

وأوضح المركز الروسي، في بيان، اليوم، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية ، مشيرا إلى تسجيل 95 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي في عموم روسيا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12342 وفاة.

وأضاف المركز الروسي، أن 3481 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 550 ألفا و344 حالة، لافتا إلى تماثل 359 شخصا للشفاء في العاصمة موسكو خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في المدينة إلى 170 ألفا و539 شخصا.

من جانبها، أعلنت الهيئة الروسية لحقوق المستهلك عن إجراء أكثر من 24.9 مليون اختبار للكشف عن الفيروس التاجي منذ بداية انتشار الوباء وحتى اليوم، مشيرة إلى أن أكثر من 273 ألف شخص مازالوا تحت المراقبة الطبية في عموم روسيا للاشتباه بإصابتهم بالفيروس وأنه تم إجراء 314 ألف اختبار للكشف عن الوباء خلال اليوم الأخير فقط.