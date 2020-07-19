محافظ كفر الشيخ يهنيء مدير الأمن الجديد ويقدم الشكر للسابق

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، اللواء خالد العزب، مدير الأمن الجديد، عقب توليه المسولية بكفر الشيخ، متمنيًا له ودوام التوفيق في مهمته الوطنية لخدمة أهالي كفر الشيخ وفرض سيادة القانون.

وقدم المحافظ، خالص الشكر للواء محمود حسن، على جهوده المتميزة خلال فترة عمله السابقة مديرًا لأمن كفرالشيخ، والذي كان له بصمات ونجاحات متعددة في العديد من الملفات الأمنية، والموضوعات المتعلقة بأمن وأمان المواطن وتكثيف الحملات الأمنية والدوريات الراكبة والكول الأمني على مستوى المحافظة، وتكثيف الجهود الأمنية لتحقيق الاستقرار على أرض المحافظة لصالح أمن المواطنين.