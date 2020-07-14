صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوي العام ببلطيم

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، عدداً من لجان امتحانات الثانوي العام بمركز ومدينة بلطيم، منها مدرستي زين الرفاعي الإعدادية بنات، والشهيد جلال الثانوية، وذلك للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ الإقليم، بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وعقب انتهاء اللجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية اللازمة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية.

وأكد نورالدين، ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والصحة، وهيئة الإسعاف، والتواصل المستمر بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، للإبلاغ عن أية شكاوى.

يذكر أن 19 ألفا و413 طالبا وطالبة، يؤدون اختبار مادة اللغة الفرنسية اليوم.