قبل استخراج جثمانه.. محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في غريق بلطيم

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، أسرة نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة، والذي غرق في مدينة مصيف بلطيم، ولم تُستخرج جثمانه حتى الآن.

وزار المحافظ أسرة الطالب في مصيف بلطيم، وتابع جهود البحث عن الجثة المفقودة، ووجه بتوفير الدعم اللازم للغطاسين، مشيدًا بجهود الغطاسين، المبذولة في عمليات البحث، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعصام القصيف، نائب رئيس المدينة.