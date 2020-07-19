صور.. أحمد السبكي يحتفل مع غادة عادل وخالد أنور بـ "قمر 14"

احتفل المنتج أحمد السبكي ببدء تصوير الحكايه الأولى من أحدث أفلامه "قمر 14" وذلك بحضور صناع وأبطال العمل وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وحضر الاحتفال أبطال الحكاية الأولى غادة عادل وخالد أنور وعارفة عبدالرسول ومخرج العمل هادي الباجوري ومدير الشركة أحمد عاطف، والتف الجميع حول تورته الاحتفال لالتقاط الصور التذكارية.

قمر "14" هو فيلم ضخم عباره عن خمس حكايات يضم عدد كبير من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم العديد وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.