الشباب والعربية للتصنيع تتوسعان في "دراجتك صحتك".. مصرية بمعايير عالمية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وبحثا الجانبان الخطوات التنفيذية للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة "دراجتك.. صحتك" وفقا لمعايير الجودة العالمية.

تأتي المباحثات في إطار التعاون المثمر بين الجانبين في المشروع القومي الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة للمجتمع المصري تحت شعار "دراجتك.. صحتك".

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نجاح مبادرة "دراجتك.. صحتك"، انطلقت من رؤية القيادة السياسية والتوجيهات الخاصة بتبني المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحة المواطنين ولياقتهم البدنية.

وأضاف صبحي، أنّ وزارة الشباب والرياضة بدأت التنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع فى طرح الدراجات من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك"، وتطويرها لتناسب جميع الاحتياجات سواء الممارسة الرياضية أو التنقل للمسافات اطول نسبيا، والخاصة بالعمل أو المدارس والجامعات للطلاب، وذلك في ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المطلوبة في التباعد الاجتماعي، لما لها من عوائد قوية على البنية الصحية للشباب المصري.

ولفت صبحي إلى أهمية مبادرة "دراجتك.. صحتك"، التي تأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري، مؤكدا أنّ وزارة الشباب والرياضة تقدم تسهيلات للأسرة المصرية للحصول على الدراجة الخاصة من خلال المؤسسات المصرفية الوطنية المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، تخصيص عدد من دراجتك صحتك للمرأة، تشجيعا لها لممارسة الرياضة بطريقة سليمة وآمنة، لافتا إلى أنّ المبادرة تهدف لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وترتكز على محورين أساسيين الأول يتمثل في تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، والمحور الثاني يرتكزعلى أنّ الدراجة تُعد وسيلة انتقال صديقة للبيئة.

وأشار إلى دراسة المعطيات اللازمة للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة "دراجتك.. صحتك" التي تتبناها الوزارة من خلال توفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول لمبادرة، مشددا على إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات الدخول للبوابة الإلكترونية للوزارة لملء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة.

وأضاف أنّ مبادرة "دراجتك.. صحتك" ستتاح لجميع الهيئات والمؤسسات والأفراد بمحافظات الجمهورية، موضحا أهمية الإعلام للتوعية بأهداف المبادرة المتعددة الصحية والإقتصادية والبيئية.

وفي سياق متصل، ذكر وزير الشباب والرياضة أنّ الوزارة تستعد لطرح الدفعة الثانية من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، المقرر أن تتضمن 2400 دراجة وسيتم فتح باب الحجز وتسليمها للمواطنين وفقا لأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة.

ولفت إلى المباحثات الجارية بين وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، لتصنيع دراجات بموتور كهربائي تساعد الشباب على تخطى حاجز الـ 20 كيلو متر سيرا بالدراجة، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجتك.. صحتك" والتي سيتم طرحها بسعر مدعم مثل الدراجات العادية.

من جانبه، أكد التراس أنّ الهيئة العربية للتصنيع تضع طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوضع الدراجة على خريطة وسائل الانتقال الرئيسية في مصر والعمل على توطين صناعتها محليا وتسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد.

وأوضح أنّ مبادرة "دراجتك.. صحتك" تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وغير مكلفة في إصلاحها أو قطع غيارها وفي متناول الكثيرين، فضلا عن كونها منظومة اقتصادية لتوفير فرص عمل خاصة بأعمال صيانة الدراجات والتوزيع.

وأشار التراس إلى أنّ الدراجات المعلن عنها ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك" صناعة مصرية خالصة وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشددا على أنّنا نستهدف أن تكون مصر مركزا إقليميا لتوطين صناعة الدراجات وتصديرها لقارة أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أنّ تصميم الدراجة يلائم الشروط البيئية والمظهر الحضاري وتمتاز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب، مؤكدا أهمية تشجيع الشباب والمواطنين على اقتنائها في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة والتي تراعي في تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.

وفي نهاية اللقاء، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على الجهود البناءه والخاصة بالشباب والرياضة، وعن المبادرات الوطنية التي نتج عنها التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب في مختلف المجالات.