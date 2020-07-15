صور.. وزير الرياضة يسلم الدراجات المدعومة ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"

سلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدراجات التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة دراجتك صحتك إلى المواطنين بمركز شباب الجزيرة، حيث يتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك صحتك" التي تتبناها وزارة الرياضة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتضمن المرحلة الأولى تسليم 1000 دراجة هوائية من خلال آلية للحجز على الموقع الالكتروني للوزارة بسعر مدعم للمواطنين، وذلك في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة، على أن يتم تسليم الدراجات غدًا الأربعاء بمركز شباب الجزيرة وهو المنفذ الخاص بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدراجات، بعد الإقبال الكبير على دراجات المرحلة الأولى والتي نفذت بعد ساعات من إطلاق المبادرة، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية.

ووفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهي الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال إلى الدراجة الثانية وهي الهجين "السريعة"، وهي مناسبة أكثر للطرق الممهدة فيبلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

وتهدف المبادرة "دراجتك صحتك" إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.