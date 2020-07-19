"الحركة الوطنية" يتجه للسوشيال ميديا لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ

قال خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحزب لديه غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ والتعامل مع أي مستجدات خاصة بالعملية الانتخابية، فضلاً عن الاجتماعات المستمرة للتنسيق مع المرشحين فيما يخص التحرك في الشارع.

وأضاف العوامي لـ"الوطن"، أن اللجنة الإعلامية بالحزب ستعمل على عرض برامج المرشحين الانتخابية وإبرازها للناخبين، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأكد أن الحزب يركز في انتخابات مجلس الشيوخ على التواصل مع الناخبين عبر وسائل التواصل الإعلامي والسوشيال ميديا، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراء الاحترازية للوقاية من المرض ستحد من فكرة الفعاليات التقليدية من مؤتمرات وندوات ولقاءات انتخابية.

وتابع العوامي أن أمانات الحزب في المحافظات تتحرك في الشارع لدعم مرشحي الحزب وحشد الناخبين للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات وتوعيتهم بضرورة التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات الوقاية من فيروس كورونا عند النزول للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.