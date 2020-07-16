رئيس "الحركة الوطنية": نسعى لوجود مشرف في انتخابات الشيوخ

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن هناك تحركات تتم داخل الحزب على قدم وساق ليكون هناك وجود مشرف فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وقال السيد، لـ"الوطن": نحن موجودون داخل القائمة الوطنية، وهى لا بد منها، والتحالف انتخابى وليس سياسياً، وبمجرد انتهاء الانتخابات سيعمل كل حزب وفقاً لأيديولوجيته فى مجلس الشيوخ، وفى نظرى هناك أهمية كبرى لتلك القائمة فى ظل الانتخابات المقبلة، وهو تأكيد قدرة الأحزاب على المشاركة الفعالة فى الماراثون السياسى والانتخابى.

وبسؤاله عن كيف سيدعم الحزب مرشحى «الشيوخ»، قال السيد: لا يوجد أى دعم مالى يتم تقديمه للمرشحين، بل باسم الحزب فقط، والوجود معه فى الدعاية الانتخابية التى تتم خلال الفترة المقبلة بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل، والوجود بين المواطنين، مع مراعاة التباعد الاجتماعى، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية فى ظل وباء كورونا.