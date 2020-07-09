"اعتذر لما كنت طالب عشان زعق لي".. هاني رمزي عن عبدالمنعم مدبولي

قال الفنان هاني رمزي، إن الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي كان يحتوي جيله كله، مشيرًا إلى أن له واقعتين معه من المستحيل أن ينساهما أبدًا.

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه كان طالبًا في معهد الفنون المسرحية، وكان من المقرر أن يخوض امتحانًا وتأخر عن تصوير مسلسل مع الفنان الراحل، فما كان منه إلا أن احتد عليه ونهره: "قالي يا هاني ده مش أسلوب، فقلتله أنا أول مرة أعملها، أنا آسف، قالي لأ مفيش حاجة اسمها كده، مش هشتغل، دي إهانة، أنا موجود قبل التصوير".

وتابع، أنه قال له إنه تأخر بسبب الامتحان، حيث كان طالبًا في الفرقة الثالثة، وتأخرت ثلث ساعة: "قالي أنا آسف مش واخد بالي محدش قالي المعلومة دي، ازاي تسيبني أزعقلك، أنا النهاردة هعزمك على العشاء".

وأردف، أن الموقف الثاني، كان هو الأخير بينهما، قبل أن يتوفى الفنان الراحل، مشيرًا إلى أنه رفض في البداية أن يشاهد في مشهد بفيلمه "عايز حقي": "قالي مش هكلمك تاني، انت كده بتهين أبوك، أنا اللي مربيك، لكني أصريت على قراءة ورق الفيلم، وقلت له إن المشهد ده أهم من الفيلم كله".

وأوضح، أنه حاول معه مرة أخرى، وذهب إلى منزله وتحدث إلى زوجته، لكنه قابله واستلم منه ورق الفيلم، وتحدث إليه في اليوم التالي وطلب منه المشاركة: "وافق بعد ما قعدت أحلفه عشان يقرأ الورق، لكن بعدها كلمني وقالي انا موافق على المشهد ده لو الفيلم اتعرض، أنا صعب عليّ أصور مشهد واحد لكن انت معاك حق".