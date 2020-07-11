هاني رمزي ناعيا مي مسحال: "مش هنسى أبدا أفضالك عليا"

نعى الفنان هاني رمزي عبر حسابه بـ"تويتر" وفاة المنتجة مي مسحال والتي وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وكتب هاني "المنتجة الكبيرة والجميلة والمحبة للفن مي مسحال في ذمة الله مع السلامة يا مي، مش هنسى أبدا أفضالك عليا، ولا وقفتك معايا حتى يومنا هذا الله يرحمك يا حبيبتي.

وتوفت المنتجة مي مسحال، أمس، بعد صراع مع المرض، وكان نجل المنتجة الراحلة قد أعلن إعادة نشاط شركة "دانا" للإنتاج الفني والتوزيع التي أسستها والدته المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال إلى نشاطها وأنه قد تعاقد على أربعة أفلام دفعة واحدة سيتم إنتاجها خلال 2020-2021، أول هذه الأفلام هو فيلم "30 مارس" والذي انطلق تصويره، قبل أيام، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.