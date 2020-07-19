الحبس 3 سنوات لـ"فطاطري" بالمعصرة يقدم "حواوشي" من لحم الحمير

قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بمعاقبة فطاطري شهير بالمعصرة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم حمير في صناعة الحواوشي، كما شمل الحكم الذي صدر بحضور المستشار أزهر حسن، وكيل النائب العام، وتغريم المتهم 30 ألف جنيه.

وبدأت الواقعة، بمداهمة محل فطاطري شهير بحلوان، نفاذا لأمر النيابة العامة، وجرى أخذ عينات من عجينة للحواوشي، ونصف كيلو لحوم مُعدة للحشو.

وأوضحت تقارير فحص العينات المتحفظ عليها من المحل، أن المعامل المختصة، أجرت تحاليل للعينات المسحوبة، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين إيجابيتها للفصيلة "الخيلية"، كما تبين أن العينة المأخوذة من عجينة الحواوشي، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأجرت المعامل تحاليل العينات المسحوبة من المطعم، نفاذا لأمر النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية، لتحليل العينات المتحفظ عليها، وإعداد تقرير حولها، وذلك بعد صدور قرار ئيس حي المعصرة، في مايو الماضي، بالغلق الفوري للمطعم، وتحرير مذكرة وإحالتها للنيابة العامة، للتحقيق.

وسحبت اللجنة المختصة، العينات بطريقة فنية، ووضعتها فى أكياس شفافة، وجرى إرسالها للمعامل، والتي أصدرت النتيجة المتقدمة.

وأمرت النيابة بإحالة مالك المطعم، للمحاكمة الجنائية، حيث استمع القاضي وائل الشوربجي، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، كما شملت أوراق القضية، تقرير لجنة الفحص، وبعدها أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.