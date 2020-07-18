ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بزفتى

واصلت مديرية الطب البيطرى بالغربية تكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، ضبط 9 كيلو جرامات كبدة ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب ضبط 8 كيلو جرامات لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر، بموجب محضرين بقرية شرشابة مركز زفتى.

وأكد "أنور"، أن الحملات مستمرة يوميًا لتنفيذ تعليمات محافظ الغربية، بما يحقق توفير أغذية صالحة للاستهلاك الآدمي، وخالية من أي مسببات مرضية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.