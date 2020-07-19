زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب مدينة مالاطيا التركية

ضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، أمس السبت، مدينة "مالاطيا" التركية، وشعر به سكان المقاطعات المجاورة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن"، اليوم.

ونقلت صحيفة "يني تشاج" التركية، عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، أن الزلزال وقع في الساعة 22:52 أمس الأول الجمعة، بمدينة مالاطيا التركية، وبلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 5 كيلو مترات تحت الأرض.

ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع أي خسائر في الأرواح، لكن شعر سكان المقاطعات المجاورة بتأثير الهزة الأرضية، وتسببت في حالة من الذعر والخوف.

كانت المعارضة التركية اتهمت حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، بالاستيلاء على 50 مليار ليرة حصيلة ما جمعته من "ضرائب الزلزال"، التي بدأ تطبيقها منذ زلزال 1999 بمرمرة الذي أودى بحياة الآلاف، مخلفًا دمارًا كبيرًا.