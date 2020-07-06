لافيجارو: أردوغان ثبت مضادات صواريخ إسرائيلية بطائرته المهداة من قطر

ذكرت صحيفة "لافيجارو" الفرنسية أن الهدية التي قدمها أمير قطر تميم بن حمد إلى حليفه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، قبل سنوات، كانت عبارة عن طائرة بوينج 747، لتعزيز الشراكة القطرية التركية والتي غيرت الموازين في سوريا وليبيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وبحسب مصدر سويسري، فإن الطائرة التجارية التابعة للخطوط الجوية القطرية، التي وصلت في 11 ديسمبر 2017 إلى مطار بازل- مولوز الفرنسي السويسري، زادت قيمتها أكثر من الضعف حيث بلغت مليار دولار.

وكشف التقرير أنه بعد بضعة أشهر من هبوط الطائرة في بازل، وصل فريق إلى زيوريخ من أجل استلام مشاعل حرارية مضادة للصواريخ من شركة إلبيت (Elbit) الإسرائيلية، بهدف تثبيتها تحت جناحي طائرة رئيس النظام التركي، الذي يتظاهر بمواقف معادية للسياسة الإسرائيلية، لكن الحقيقة على عكس ذلك، حيث تتلاقى مصالحهما.

وألقى التقرير الضوء على علاقة كل من أمير قطر والرئيس التركي اللذين تجمعهما تنسيقات أمنية ومخابراتية، مشيرا إلى أن ضباط المخابرات التركية الخارجية، يعملون بالفعل داخل المخابرات القطرية، نقلا عن ضابط استخبارات فرنسي.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول الأوروبية استفادت من هذا التقارب، وأن فرنسا استفادت من مساعدة المخابرات التركية في إطلاق سراح الرهائن في سوريا عام 2014، كما استفادت إيطاليا مؤخرًا من الدعم التركي والاستخبارات القطرية في إطلاق سراح سيلفانا رومانو، التي احتجزت في الصومال من قبل ميليشيا الشباب المرتبطة بالقاعدة.