خطة لتوزيع لحوم الأضاحي في 21 قرية بالغربية

صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تقوم الجمعية بتوزيع 25 عجل بلدي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.

وأوضح شعبان أن عملية التوزيع سوف تشمل 21 قرية بمختلف مراكز محافظة الغربية عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

وأشار شعبان إلى أن خطة التوزيع تشمل قرى كفر سبطاس واخناواي وخرسيت مركز طنطا، وقرى عزبة مبارك والجعفرية وتطاى مركز السنطة، وقرى دلبشان وبلشاى وكفر المحروقى ومنشأه سليمان مركز كفرالزيات، وقرى ميت المخلص وشرشابه وحانوت وسنباط وكفرالجنيدى ومركز زفتى، وقرية العامرية مركز المحلة، وقرى العمه وشبرا نباص والعتوه مركز قطور، وقريتي حصه ابار وقرانشو مركو بسيون بمحافظة الغربية .

يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.