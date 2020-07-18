عاجل.. القومية للتأمين الاجتماعي: صرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس المقبل، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد.

وقال رئيس الهيئة في تصريحات صحفية، إنه من المقرر بدء الصرف يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو الجاري، بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية، التي تبدأ من أول أغسطس حتى يوم 10 من نفس الشهر، وذلك من منافذ الهيئة ومكاتب البريد والبنوك، بالنسبة للمعاشات المحولة عليها، إلى جانب ماكينات الصراف الآلية التابعة للبنوك.

وأشار إلى أن الهيئة، ستقوم بوضع خطة الصرف التي تراعي تطبيق الاجراءات الاحترازية، لحماية أصحاب المعاشات من خطر العدوي بفيروس كورونا.

وأضاف أنه من المقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية، بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة عملية صرف المعاشات وتذليل أي عقبات أمام عملية الصرف.