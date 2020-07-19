تشغيل قطارات إضافية قبل عيد الأضحى.. تستمر حتى 12 أغسطس

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّه جرى تجهيز قطارات إضافية لتشغيلها خلال فترة قبل وبعد عيد الأضحى المبارك، ابتداء من 25 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل.

وأوضح أنّه جرى إتاحة حجز مقاعد القطارات قبل السفر بنحو 24 ساعة فقط، بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، لالفتا إلى أنّ جميع القطارات ستخضع لصيانات وكشف دوري قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إنّ الهيئة نجحت في التصدي للسوق السوداء والقضاء عليها تماما، بسبب زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية وتوفير التذاكر والإجراءات الأمنية من قبل أفراد الأمن الإداري وشرطة النقل والمواصلات.

وتابع أنّ الهيئة ستواصل العمل على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، واستمرار إلزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أنّ أي راكب يخالف تعليمات الهيئة الخاصة بارتداء الكمامات سيتم تغريمه ماليا.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أنّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث بنيتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

ولفت إلى أنّ الهيئة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وتشمل جداول التشغيل للقطارات الإضافية التي سيتم بدء الدفع بها من يوم 25 يوليو الحالي، والتي سيتم تشغيلها قبل عيد الأضحى، 8 قطارات مكيفة بينها 4 ذهاب و4 عودة وتضم قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا، وقطار رقم 1935 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

كما تضم قائمة القطارات الإضافية قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا، وقطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان و7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا، وقطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا ويقوم يومى 30 و31 يوليو الجارى فقط.

وتتضمن القطارات الإضافية أيضا قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا ويقوم يوم 29 يوليو الجارى فقط، وقطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى على أن يقوم يوم 28 يوليو الجارى فقط، وقطار مخصوص مكيف يقوم من محطة أسوان 9.40 مساء ليصل الإسكندرية 1.25 ظهر اليوم التالى على أن يقوم هذا القطار يوم 6 أغسطس فقط.

كما تضم القطارات الإضافية 4 قطارات مميزة "عادية" وقطار رقم 2202 مميز يتحرك من محطة القاهرة 9:15 صباحًا ليصل محطة أسوان 10:50 مساءً، وقطار رقم 2203 مميز يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً، وقطار رقم 2204 مميز يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا، وقطار رقم 2205 مميز يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

وتشمل القطارات الإضافية 4 قطارات عادية تقوم لأهالي النوبة والاتحاد النوعي والجعافرة ونادي أبو الريش بالإسكندرية، وهي قطار نوبة 1 يتحرك من محطة القاهرة 3:00 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:15 فجرًا، وقطار الاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 7:45 صباحًا، وقطار نادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 5:40 صباحًا.