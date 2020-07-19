النمسا تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، تسجيل 82 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 19 ألفا و655 حالة، تعافى منها 17 ألفا و599 حالة، بينما توفى 711 حالة، مشيرا إلى وجود 99 حالة تعالج بالمستشفيات منها 14 حالة في العناية المكثفة.

وأضافت الصحة النمساوية، أن أعلى الإصابات الجديدة سجلت في ولاية النمسا العليا، 33 حالة تليها فيينا، 22 حالة بينما لم تسجل ولاية فورارلبرج أية إصابة جديدة.

وكانت الحكومة النمساوية قررت إعادة الإلزام بارتداء الكمامات في مراكز التسوق ووسائل النقل العام مع تشديد الغرامات للمخالفين وذلك اعتبارا من غد الاثنين.

للأسبوع السادس على التوالي..تراجع الزيادة الأسبوعية في إصابات كورونا في روسيا

وفي روسيا، تراجعت الزيادة الأسبوعية في عدد الإصابات المكتشفة بكورونا المستجد في روسيا للأسبوع السادس على التوالي.

وأوضحت بيانات المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، اليوم: فقد تم تسجيل 44 ألفا و384 إصابة خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري، مقارنة بـ 45 ألفا و911 في الأيام السبعة السابقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار المركز الروسي، إلى أن الزيادة في عدد المصابين بالفيروس التاجي تقلصت من6.7% إلى 6.1% خلال الفترة المذكورة، كما انخفض متوسط ​​المعدل اليومي من 0.93% إلى 0.85%، مضيفا أن نسبة الذين تعافوا كانت يوم الأحد الماضي 68.9%، أما الآن فقد بلغت 71.3%.

وتدل بيانات المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا المستجد كذلك على أن عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي "كوفيد-19" انخفض بعد تسجيل 1007 حالة من 13 إلى 19 يوليو الحالي، وهو أقل بشكل ملحوظ عما كان عليه في الأيام السبعة السابقة، حيث تم تسجيل 1174 حالة وفاة.