بالأسماء.. 11 مرشحا يتقدمون لانتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر

تلقت لجنة تلقي أوراق الترشح لعضوية مجلس الشيوخ 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، أوراق إحدى عشر مرشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر.

واستقبلت لجنة تلقي قبول الأوراق، اليوم، طلبات الترشح لمجلس الشيوخ وسط تواجد أمني مكثف وإجراءات احترازية مشددة، ليصل عدد المرشحين إلى 11 مرشحا، وهم محمد السيد سليمان عضو نقابة الصحفيين ومدير مكتب بجريدة المصري اليوم بالبحر الأحمر، عبد الله حسن نائب رئيس حزب المصريين وعضو مجلس الشورى السابق للترشح عن الحزب فردي، محمد سعيد الدابي عن حزب الشعب الجمهوري فردي، عبد الرحيم كمال المرشح لحزب مستقبل وطن، أحمد عبد المبدئ، محمد عطا وعثمان أبو العباس ومحمد بشير عمر وأحمد عبد الشافي ومحي العبادي، وشاذلي قرباوي.

وتضم محافظة البحر الأحمر بالكامل دائرة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ بداية من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة على أن تضم الدائرة بالكامل مرشحين أحدهما فردي وآخر قائمة.