لجنة رئاسية تتفقد "ألسن الوادي" في الغردقة لافتتاحها العام المقبل

تفقدت، صباح اليوم الخميس، لجنة رئاسية جاهزية كلية الألسن فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، استعدادا لافتتاحها العام الدراسي المقبل.

وتضم اللجنة عضو هيئة الرقابة الإدارية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية والمشرف على مشروعات الجامعة بالغردقة.

كانت تفقدت منذ أيام لجنة علمية من قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات الخميس مبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، لمتابعة التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية بالمبنى.

وأشار دكتور محفوظ عبد الستار، في تصريح اليوم، إلى أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة 500 فدان، جرى البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة 9200 متر بتكلفة 140 مليون جنيه على أحدث طراز السلامة المهنية وتشمل المباني 12 معملا و14 قاعة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا.

وأوضح أنه تمت الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة منها الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق.

وجرى اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي، والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.

كانت خصصت رئاسة مجلس الوزراء 500 فدان لإقامة فرع جامعة جنوب الوادي شمال مدينة الغردقة، ودخلت الإنشاءات مرحلة اللمسات الأخيرة، حيث جرى الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال الإنشاءات لكلية الألسن، والحاسبات والسياحة والفنادق، على أن يبدأ العمل فيها بداية العام المقبل تسهيلا على طلاب محافظة البحر الأحمر من الاغتراب في المحافظات الأخرى.