وصول 180 سائحا لمطار الغردقة على متن أول رحلة طيران من بلجراد

وصلت منذ قليل أول رحلة طيران خارجية على خطوط إير كايرو، قادمة من مطار بلجراد وعلى متنها 180 سائحًا من صربيا تزامنًا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران الخارجي منذ مطلع شهر يوليو الجاري بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وقال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية اليوم لـ"الوطن"، إن فنادق البحر الأحمر استقبلت عدة رحلات سياحية تقل عددًا من السائحين الأجانب من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر، وجرى إخضاعهم للكشف الطبي فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي، للتأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا.

وأوضح أن 167 فندقًا ومنشأة سياحية بالبحر الأحمر حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لإعادة التشغيل طبقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.