التنظيم والإدارة: تيسيرات في تجديد الإجازات والإعارات بالحكومة

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، المنشور رقم (2) لسنة 2020، بشأن تيسير إجراءات تجديد الإعارات والإجازات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وما نجم عن ذلك من تقييد حركة السفر من وإلى العديد من دول العالم، وأيضا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان عنه اليوم، أنّ المنشور تضمن مناشدة وحدات الجهاز الإداري للدولة بالالتزام بأقصى درجات المرونة عند السير في إجراءات تجديد مدد الإعارات والإجازات للزملاء من الموظفين المتواجدين خارج البلاد، والتي تنتهي حتى 31 ديسمبر 2020، ومنها إمكانية إعلان تخصيص وسيلة إلكترونية للتواصل من خلالها مع الزملاء لتلقي طلبات التجديد، والرد عليهم، وغيرها من الطرق والوسائل التي يكون الغرض منها التيسير عليهم.

وأشار في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بشأن ضوابط إطلاق مدد الإعارة الإجازات الخاصة دون أجر، متضمنا وجوب موافقة السلطة المختصة على منح الإعارة أو الإجازة دون أجر في مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الموظف طلبه بالحصول على هذه الإجازة أو الإعارة، وتجديد الإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة دون أجر بـ30 يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، وأجاز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

وأضاف الشيخ أنّ المنشور لا ينطبق على الموظفين المكلفين بأداء مهام وظيفية خارج البلاد، وحالت الظروف دون عودتهم في المواعيد المقررة قانونًا "العالقين"، لاعتبارهم قائمين بالعمل خلال تلك الفترة، ولا ينطبق على الموظفين المعارين إلى الخارج أو في إجازات خاصة دون أجر، وانتهت مدة الإعارة أو الإجازة وحالت الظروف دون عودتهم إلى جهة عملهم في المواعيد المقررة قانونًا، لاعتبار الفترة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة دون أجر وحتى عودتهم إلى جهة عملهم، فترة إعارة أو إجازة دون أجر حسب الأحوال نظرا للظروف القهرية والاستثنائية التي مرت بها دول العالم.

يذكر أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تلقى عدة شكاوى من الموظفين المعارين للخارج أو الذين حصلوا على إجازات، ويعملون في الخارج بشأن صعوبة إجراءات تجديد مدد الإعارات أو الإجازات.