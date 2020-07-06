"التنظيم والإدارة" يدرب المرشحين للترقي لشغل وظائف قيادية بالمجتمعات العمرانية

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنفيذ خطته التدريبية للعام التدريبي الحالي 2020-2021 عبر الانترنت، في إطار إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث افتتح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم فاعليات البرنامج التدريبي "الإعداد لشغل الوظائف القيادية "مدير عام"، الذى ينظمه الجهاز في الفترة من 5 إلى 23 يوليو، لعدد 60 مرشحا للترقي لدرجة "مدير عام" بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الجهاز أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لرفع كفاءة الموظف الحكومي، حيث خصصت محورا كاملا في خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها عام 2014 لتنمية وبناء قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن.

واستعرض رئيس الجهاز عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض قانون الخدمة المدنية.. لافتا في هذا الصدد إلى صدور جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا على أن الهيئات ينطبق عليها القانون في حالة خلو لوائحها مما ينظم أمور معينة، وفي هذه الحالة يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والدعم التشريعي.

يذكر أن الخطة التدريبية تحتوى على حزمة من البرامج التدريبية تتمثل في البرامج التدريبية الأساسية، والبرامج التخصصية، وبرامج القيادات الوسطى والاشرافية وبرامج القيادات العليا وبرامج بداية جديدة وذلك للتخطيط للحياة بعد التقاعد.

كما استعرض الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، وتطرق أيضا إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن المركز حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.

وتطرق رئيس الجهاز أيضا إلى قاعدة بيانات طاقات والتي أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرض مبادرة "كل يوم كتاب" والتي أطلقها الجهاز مطلع شهر أبريل الماضي عبر الرابط http://read.caoa.gov.eg/Default.aspx، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتشجيع موظفي الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطرق إلى مبادرة "أخدم بلدك بفكرة" والتي تهدف إلى هدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام، ومجابهة التحديات الإدارية التي تواجه الجهاز الإداري للدولة.